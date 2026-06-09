Gobierno de la Capital refuerza limpieza y mantenimiento en el Jardín de San Juan de Guadalupe

Las acciones permanentes del Gobierno de la Capital contribuyen a conservar espacios públicos dignos, seguros y agradables para la convivencia de las familias potosinas.

Con el objetivo de conservar espacios públicos limpios, seguros y en buenas condiciones para la convivencia de las familias potosinas, la Dirección de Servicios Municipales del Gobierno de la Capital realizó trabajos de limpieza integral en el Jardín de San Juan de Guadalupe, como parte de las acciones permanentes para el mejoramiento de la imagen urbana.

Las cuadrillas municipales llevaron a cabo labores de barrido manual, recolección de residuos y mantenimiento de las áreas comunes, con el propósito de ofrecer un entorno más ordenado, funcional y agradable para las personas que diariamente utilizan este espacio para el esparcimiento, la recreación y la convivencia comunitaria.

El Gobierno de la Capital mantiene de manera constante intervenciones en plazas, jardines y espacios públicos de distintos sectores de la ciudad, a fin de fortalecer su conservación y garantizar que la ciudadanía cuente con áreas dignas, limpias y seguras para el desarrollo de sus actividades cotidianas.