El secretario de Educación, Mario Delgado, instó este martes a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a regresar a las aulas.

En la conferencia matutina, el funcionario federal indicó que actualmente se encuentran en paro escuelas en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, y recriminó que se deje sin clases a los menores cuando se rechazó su propuesta de adelantar las vacaciones de verano.

«Curiosamente algunos de estos maestros, cuando se hizo la propuesta, no sé si se acuerdan, de cambiar el calendario escolar, ellos decían, ‘no, no estamos de acuerdo en que se vayan a adelantar las vacaciones, queremos que haya a clases’, pero ahora están en paro», dijo.

Según las cifras oficiales presentadas por Delgado, actualmente están en paro 2 mil 450 escuelas en Chiapas; mil 500 en Guerrero, y 694 en Michoacán.

«Es importante ya regresar para de manera ordenada cerrar el ciclo escolar (…) no es necesario hacer este tipo de manifestaciones, aunque las respetamos porque somos un gobierno democrático, respetamos la manifestación pacífica, pero hay una atención permanente», añadió.

Los maestros de la CNTE mantienen su jornada de movilizaciones en a Ciudad de México y este martes buscan llegar a las inmediaciones del Estadio Azteca.

El magisterio reclama que hasta el momento no se tiene una nueva fecha para otro reunión con las autoridades pese a que se afirma que el diálogo se mantiene abierto.

Con información de Latin Us