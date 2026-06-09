Gobierno de SLP mantiene cercanía con la ciudadanía en Capital al 100

Autoridades municipales escucharon las necesidades de habitantes de Maria Cecilia para dar seguimiento a compromisos y acciones de mejora en la colonia

Como parte de la Jornada 576 del programa Capital al 100, realizada en las canchas de la calle Groenlandia de la colonia María Cecilia, autoridades municipales refrendaron el compromiso del gobierno municipal de San Luis Potosí de mantener un trabajo cercano con la ciudadanía para atender y resolver las necesidades de las colonias.

En representación del alcalde Enrique Galindo Ceballos, el regidor Jorge Zavala destacó que la instrucción permanente es salir de las oficinas para escuchar de primera mano las inquietudes de la población y construir soluciones conjuntas que permitan mejorar la calidad de vida de las familias potosinas.

Durante su mensaje, señaló que el trabajo entre gobierno y sociedad es fundamental para impulsar mejores condiciones en las colonias, por lo que reconoció la participación de las y los vecinos que acudieron a la jornada para plantear sus solicitudes y dar seguimiento a temas de interés comunitario.

Asimismo, agradeció la presencia de las distintas direcciones municipales que participaron en la jornada de limpieza integral del espacio comunitario.