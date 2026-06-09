San Luis Capital será sede del evento iberoamericano de ciencia y tecnología más importante de la región

Más de mil participantes de diversos países llegarán a la ciudad para competir en INFOMATRIX Iberoamérica y NeuroMatrix 2026; el evento cuenta con el respaldo del Gobierno de la Capital y proyectará el talento juvenil a nivel internacional.

San Luis Capital se consolidará como un referente internacional de la ciencia, la tecnología y la innovación al convertirse en sede de INFOMATRIX Iberoamérica y NeuroMatrix 2026, considerados los encuentros juveniles más importantes de ciencia y tecnología en la región. Durante la presentación oficial del evento, la Directora de Turismo de San Luis Capital, Claudia Lorena Peralta Antiga, destacó que esta competencia representa una oportunidad para mostrar al mundo el talento de las nuevas generaciones y la capacidad de la ciudad para albergar eventos internacionales de gran relevancia.

La Directora de Turismo Municipal señaló que el Gobierno de San Luis Capital suma cinco años de trabajo conjunto con la organización de INFOMATRIX y reconoció el crecimiento que ha tenido esta iniciativa, explicó que este tipo de encuentros son especialmente significativos porque permiten que niñas, niños y jóvenes desarrollen proyectos que posteriormente representen a San Luis Potosí y a México en competencias internacionales.

Por su parte, Julio Aguirre Arredondo, Coordinador Estatal de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología(Solacyt), informó que el evento reunirá más de 200 proyectos y más de mil participantes provenientes de distintas entidades de México y de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador. Además, reconoció el respaldo del Ayuntamiento de San Luis Capital y de la Dirección de Turismo Municipal para recibir a las delegaciones visitantes y promover los atractivos turísticos del Centro Histórico entre quienes acudirán a la competencia.

Durante la presentación también se reconoció a jóvenes potosinas que han destacado en competencias nacionales e internacionales. Entre ellas, Fernanda Silva y Jimena Banda, quienes recientemente obtuvieron una medalla de oro en el Mundial INFOMATRIX celebrado en Rumania, así como estudiantes que representarán a México en Argentina y en la Olimpiada Genius de Nueva York.

INFOMATRIX y NeuroMatrix son programas impulsados por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT), organización dedicada desde 2002 a promover la cultura científica y tecnológica en Iberoamérica. Los eventos se desarrollarán los días 17 y 20 de junio en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí, donde la ciudadanía podrá conocer proyectos relacionados con robótica, desarrollo de software, ciencia aplicada, divulgación científica, arte digital, multimedia, matemáticas y otras áreas del conocimiento.

La realización de este encuentro internacional forma parte de la estrategia impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para posicionar a San Luis Capital como un destino de turismo de reuniones, innovación y conocimiento, fortaleciendo la proyección internacional de la ciudad y generando beneficios académicos, turísticos y económicos para las y los potosinos.