Últimas tres semanas de descuentos en adeudos de agua en Interapas

El programa “Ponte al día con Interapas” concluye el próximo 30 de junio

SLP.– A tres semanas de que concluya el programa “Ponte al día con Interapas”, el organismo invita a usuarios domésticos, comerciales e industriales a aprovechar los descuentos disponibles para regularizar sus adeudos de agua y drenaje.

El programa estará vigente únicamente hasta el 30 de junio y ofrece descuentos que van del 30 al 50 por ciento en adeudos correspondientes a 2025 y años anteriores, dependiendo del monto de la deuda y del cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Los usuarios domésticos y comerciales pueden consultar si su cuenta es candidata al programa a través de sindeuda.interapas.mx, ingresando el número de cuenta y código de verificación que aparecen en su recibo. En el caso de las cuentas industriales, el trámite debe realizarse de manera presencial en las oficinas de Los Filtros.

INTERAPAS hace un llamado a no dejar pasar esta oportunidad de regularizar adeudos antes de que finalice el programa, evitando que las deudas continúen acumulándose y facilitando el cumplimiento de los pagos pendientes.

El organismo recuerda que el pago de los servicios de agua y drenaje es fundamental para sostener las labores de operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria. Además, mantenerse al corriente representa un acto de corresponsabilidad que contribuye a la continuidad y mejora de los servicios que reciben miles de usuarios en la zona metropolitana