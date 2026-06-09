ALCALDE NAVARRO MUÑIZ INVITA A VIVIR LA PASIÓN DEL FUTBOL EN UNA GRAN FIESTA FAMILIAR

* Exhorta a las familias a disfrutar, a partir este jueves, de la transmisión de 52 partidos en pantalla gigante, acompañados de música en vivo, concursos, actividades deportivas y espacios de convivencia para todas las edades.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, invitó a las familias soledenses y visitantes a ser parte de la gran Fiesta Futbolera que arrancará este jueves en la Plaza principal, donde desde las 11:00 de la mañana habrá actividades, música, concursos y convivencia para calentar el ambiente previo al esperado encuentro entre México y Sudáfrica, que será transmitido a las 13:00 horas en una mega pantalla; la expectativa es reunir a cientos de personas para compartir juntos la emoción, alegría y pasión por el futbol, convirtiendo el corazón del municipio en el mejor lugar para disfrutar cada jugada acompañados de familia y amigos.

El Alcalde destacó que la experiencia mundialista va mucho más allá de la transmisión de los partidos, ya que las y los asistentes podrán participar en torneos de futbol 4 contra 4 en cancha sintética, futbolito, concursos de dominadas, torneo virtual FC 26, dinámicas recreativas, entrega de souvenirs y música en vivo, además de contar con un espacio parrillero donde podrán preparar y compartir alimentos mientras disfrutan de una auténtica fiesta deportiva pensada para todas las edades; durante más de un mes, la Plaza principal será el punto de encuentro para disfrutar gratuitamente de 52 partidos de futbol en un ambiente seguro, familiar y lleno de energía.

“Queremos que las familias hagan suya la Plaza principal, que vengan con sus hijas e hijos, con sus amigos, que disfruten de una tarde diferente y vivan juntos la emoción que despierta el futbol, hemos preparado una gran fiesta para que cada partido se convierta en una experiencia inolvidable, con actividades, música, convivencia y muchas sorpresas para todas y todos”, expresó el edil.

Del 11 de junio al 19 de julio, Soledad de Graciano Sánchez será escenario de una gran celebración deportiva que unirá a familias, amigos y visitantes en torno a la pasión por el futbol. Con estas actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantenerse cerca de la gente, impulsando espacios gratuitos de convivencia y recreación que fortalecen el tejido social y reflejan el cambio que transforma e impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.