ENTREGA GRATUITA DE MEDICAMENTO A FAMILIAS VULNERABLES TIENE NUEVA UBICACIÓN EN SOLEDAD

• La Coordinación de Promoción Ciudadana mantiene la recepción y entrega de medicamentos básicos, pediátricos y controlados para apoyar la economía y la salud de las familias soledenses.

A fin de acercar apoyo directo a las familias y contribuir al cuidado de la salud de la población, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Promoción Ciudadana, mantiene de manera permanente la recepción y entrega gratuita de medicamentos básicos, pediátricos y controlados, estos últimos mediante la presentación de la receta médica correspondiente; un programa que refuerza la política de cercanía y atención social impulsada por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

La dependencia también recibe donativos de medicamentos en buen estado, los cuales son canalizados a personas que enfrentan dificultades para adquirir sus tratamientos; los apoyos están disponibles para la ciudadanía en las oficinas de Promoción Ciudadana, ubicadas en calle Ignacio Aldama #101, a espaldas de la Presidencia municipal en la zona centro, donde diariamente se brinda atención a quienes requieren este beneficio.

La titular de la dependencia, Ofelia Ortega Samaniego destacó que este programa representa una alternativa de apoyo para los sectores más vulnerables del municipio. “Invitamos a la ciudadanía a acercarse a nuestras oficinas si requiere algún medicamento o si desea donar aquellos que ya no utiliza y se encuentren en buenas condiciones, cada aportación puede marcar una diferencia importante en la salud y bienestar de una familia soledense”, expresó.

Con acciones que fortalecen la solidaridad y el respaldo a quienes más lo necesitan, el Gobierno Municipal continúa trabajando cerca de la población, escuchando y atendiendo sus necesidades prioritarias, como parte del cambio que transforma y del compromiso permanente de construir un municipio con mayores oportunidades de bienestar para todas y todos.