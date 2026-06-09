GOBIERNO DE SOLEDAD ACERCA OPORTUNIDADES LABORALES CON BOLSA DE EMPLEO PERMANENTE

• La Dirección de Desarrollo Económico Municipal ofrece vinculación laboral, asesoría para currículums y apoyo en solicitudes de empleo de manera gratuita y permanente.

Con el objetivo de fortalecer nuevas opciones laborales para buscadores de empleo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene activa una Bolsa de Empleo Permanente, donde las y los ciudadanos pueden acceder a vacantes de diversos perfiles laborales y recibir asesoría personalizada para facilitar su incorporación al mercado laboral; esto, como parte del cambio que se vive en materia de capacitación y empleabilidad que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

El titular de Desarrollo Económico Municipal, Héctor Xavier Andrade Ovalle, informó que además de vincular a las personas con empresas que ofrecen oportunidades de trabajo, se brinda acompañamiento en la elaboración y revisión de solicitudes de empleo y currículums vitae, con la finalidad de fortalecer las posibilidades de contratación. “Queremos que cada persona que acuda encuentre una orientación útil y efectiva, revisamos sus documentos, identificamos las vacantes que mejor se adapten a su perfil y les ayudamos a presentar una mejor propuesta ante los empleadores”.

Hoy Soledad ofrece oportunidades para profesionistas en diversas áreas, con empleos formales y prestaciones de ley que brindan mayor estabilidad a las familias, puntualizó.

Destacó que este programa representa una alternativa permanente para quienes buscan incorporarse al ámbito laboral o mejorar sus condiciones de empleo: “actualmente existen vacantes que van desde puestos operativos hasta posiciones especializadas como chefs con percepciones de entre 20 y 25 mil pesos mensuales, gerencias y capitanías de meseros; asimismo, se ofertan empleos con horarios matutinos de lunes a viernes para madres y padres solteros, además de opciones con turnos fijos o rotativos, siempre con prestaciones de ley que incluyen acceso a guarderías, capacitación y otros beneficios”.

El Gobierno Municipal ofrece este servicio de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, en la oficina de la Dirección de Desarrollo Económico, en la nueva Unidad Administrativa Municipal, ubicada en avenida San Pedro, con el que reafirma su compromiso de escuchar, atender y generar acciones que impacten positivamente en la calidad de vida de las familias, impulsando oportunidades que contribuyan al crecimiento económico y personal de las y los soledenses, como parte del cambio que transforma y que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.