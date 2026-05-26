SE ESMERAN EN DIVIDIR A LOS MEXICANOS

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Lo que estamos presenciando los mexicanos es algo inédito, a veces inverosímil, fantasioso y hasta ridículo. El nivel de debate que se esgrime entre las distintas fuerzas políticas del país es degradante, insultante y muchas veces la narrativa es poco creíble; y, lo más grave, es que tienen el descaro de pedir que se crea en ellos o en sus partidos.

La discusión que observamos en las distintas cámaras y en los diferentes órdenes de gobierno se magnifican, se contraponen y a veces se descalifican, – en general, son insultantes. No solo es el gobierno federal que sostiene defenderse de los embates de la derecha. En esa pugna que parece no tener fin, destacan senadores, diputados y líderes de partido. Bueno, ya hasta algunos medios de comunicación se enredaron.

Los temas torales, no pueden alejarse del deseo norteamericano de introducir sus narices en los temas nacionales. Obviamente que el gran debate se está dando en torno a dos episodios delicados. Uno, el caso Rubén Rocha Moya y un buen número de ex funcionarios implicados en señalamientos hechos por justicia americana.

El Otro, por la injerencia norteamericana a través de la Central de Inteligencia CIA, aprobada o simulada por la gobernadora de Chihuahua. Si el citatorio hecho por la PGR a Maru Campos tiene el sustento legal, o no, tan sencillo como que acuda a comparecer, con o sin fuero. La victimización, y la fama que buscaba; inducida, accidental o no ya la tiene en el plano nacional.

Ya hemos insistido, que si Rocha Moya y compañía están vinculados al crimen organizado, lo político y jurídicamente sensato es que se proceda en contra de ellos. Aquí o en los Estados Unidos, como ha pasado con muchos y, si algunos, como el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y otros, tienen cuentas pendientes con la justicia mexicana, entonces que se proceda contra ellos y contra quienes fueron beneficiados por los cárteles.

Lo que no se vale, es que se continúe polarizando o dividiendo a la sociedad. Si bien es cierto que una buena parte de los mexicanos observan o callan o se expresan en medios y en las redes sociales, es porque ya están hasta la madre de tanta politiquería que día tras día, a toda hora, escuchan y ven en medios formales o informales, afines o contrarios a la 4T u otros medios independientes.

En el contexto local, bastó que uno de los gargantones de Tercer Grado de Televisa, Raymundo Riva Palacio, lanzara un misil para San Luis Potosí para que la reacción no se hiciera esperar. La respuesta de José Ricardo Gallardo Cardona fue clara y contundente. ¿Ustedes creen que si El Pollo tuviera algo los gringos se iban a esperar más de 10 años en su actuar? O bien, contra Gerardo Sánchez Zumaya, por favor.

Ya lo hemos remarcado, no es con lanzar lodo, denigrar o desprestigiar al adversario, armar guerras sucias o desplegar propaganda negra como se logra ganar una elección. Contribuye, sí, sobre todo en el ánimo del electorado pero no es definitivo. La gente no es tonta, valora y analiza. Que existen tonos innecesarios, precipitaciones y acciones en la toma de decisiones. Que igual hay un mal cálculo por los tiempos que se viven, también es verdad.

ENTRE PARENTESIS

El nuevo titular de la Secretaria de Desarrollo Económico, Mario García Valdez no se podrá quejar. Con su origen en la “herencia maldita”, y luego de ser un alcalde sancionado por la Contraloría pero perdonado por el Congreso del Estado para ser inhabilitado y multado, hoy resurge como el Ave Fénix….El que salió bailando fue el ex Secretario de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo y obvio, el ex Director de la SEDECO, ni modo, la política así es y, estos cambios, evidentemente nada tienen que ver con la sucesión gubernamental….La que ya definió su postura fue Vero Rodríguez al tiempo de lanzar al ruedo a David Azuara y al diputado Rubén Guajardo… Hay dos más, dijo Vero que, igual se medirá….Hasta pronto