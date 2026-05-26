LIBEMOR: Un espacio dedicado al desarrollo emocional de niñas y niños

COMUNICADO DE PRENSA

Con el propósito de brindar un espacio y atención profesional al desarrollo emocional y neuropsicológico de niñas y niños potosinos, el Centro LIBEMOR abre sus puertas para ofrecer un enfoque integral y humano a la comunidad infantil que presenta y desarrolla algunas sintomatologías y otras relacionadas con el Autismo, manifestó su Directora General Jessica Ivonne Díaz de León Bugdud.

Destacó la profesionista con Maestría y Diplomados en Atención Psicológica en el tratamiento y atención oportuna del Autismo, que la experiencia ha demostrado que vivimos en una sociedad donde muchos padres de familia se enteran de manera tardía de que alguno de sus hijos sufre y padece

comportamientos derivados del Autismo.

Esto ha generado, señaló la profesionista, una relativa incorporación de niñas y niños al ámbito social y educativo. Jessica Díaz de León, destacó que el Autismo provoca aislamiento y comportamientos diferentes a los demás, sin embargo, tratado en tiempo y forma, su inclusión o su adaptación al

entorno social se desarrolla de manera sana y natural.

El nuevo Centro LIBEMOR, estará ubicado en Cañada de Ermita No. 108 en Lomas del Tecnológico en San Luis Potosí en horario de atención corrido a partir de las 9.00 horas y hasta las 20 hrs. Este espacio de vínculo con la sociedad potosina, se pondrá en marcha a partir de las 11.00 horas AM del sábado 30 de mayo de este año y estarán presentes autoridades del Sistema Educativo Estatal Regular SEER, así como directores, maestras, maestros y representantes de planteles educativos.