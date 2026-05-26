PRESENTA SAN LUIS POTOSÍ BAJA PREVALENCIA EN DELITOS DE GÉNERO GRAVES

• Informe del Secretariado Ejecutivo sitúa a la entidad entre los estados con menores tasas de feminicidio y homicidio doloso durante el primer cuatrimestre del año

De acuerdo con el último informe sobre violencia contra las mujeres emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente al primer cuatrimestre del año, San Luis Potosí se ubica de forma consistente por debajo de la media nacional en los indicadores de violencia de género extrema.

En el desglose de los delitos de mayor impacto, el estado registró tres feminicidios en estos primeros cuatro meses, lo que lo coloca como la doceava entidad con menos casos en números absolutos y el lugar once en la medición proporcional por cada 100 mil mujeres. Ninguno de los municipios pertenecientes a San Luis Potosí figura dentro de la lista de las veinte demarcaciones que registran mayor incidencia de este delito a nivel nacional, entre las que se encuentran Culiacán, Sinaloa; Reynosa, Tamaulipas; Venustiano Carranza en la Ciudad de México y Benito Juárez, en Quintana Roo, entre otras.

Por su parte, en el rubro de homicidios dolosos de mujeres se reportaron dos casos, situando al estado en la octava posición con menor cantidad de eventos en el país y en el sexto lugar en la tasa por cada 100 mil habitantes.

Respecto a los homicidios culposos de mujeres, la estadística estatal registró 23 casos durante este cuatrimestre. Esta cifra posiciona a San Luis Potosí en el lugar 15 con mayor volumen de eventos a nivel nacional y en el puesto 14 en lo que respecta a la medición por cada 100 mil mujeres, manteniéndose dentro de los márgenes previstos por la tendencia histórica de la región.

A diferencia de las bajas tasas en delitos de carácter judicializado, San Luis Potosí suele experimentar una frecuencia de llamadas de auxilio por cada 100 mil habitantes que supera el promedio nacional en categorías muy específicas.

En los reportes emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, San Luis Potosí se ha posicionado históricamente entre los territorios con menor prevalencia o tasas de delincuencia contenidas en estos rubros específicos.