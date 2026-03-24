Torneo de Ping-Pong

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Mientras que el Legislador Manuel Velasco Coello insiste en aventar a los toros bravos a la Senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para que sea la candidata en 2027, Ruth insiste en que será solamente ella quien tome la decisión y no el representante del PVEM en la cámara alta del Congreso de la Unión.

En todo este entretelón, no será ni siquiera la dirigencia nacional o local del PVEM quien tome la decisión final, sino ella solita. Obvio, con el respaldo del mandatario estatal que ya levantó la ceja para decir: “No sean gachos, déjenme terminar” “no se adelanten a los tiempos cuando justo será el gran elector o quien tome la determinación final”.

La postura de Manuel Velasco, ya lo habíamos dicho; no es casual, accidental o fortuita. Tiene como propósito meter presión a MORENA para que este partido admita su candidatura y por supuesto para que vaya en Alianza. Visto en esta perspectiva, no es descabellado que MORENA ceda ante una caballada demasiado endeble o consumida.

Desde luego que no será gratis o por buenos oficios. Una decisión de esta naturaleza tiene un costo y este se podría traducir en dejarle a MORENA la mayoría de los Distritos Electorales Federales. De que el PVEM puede lanzar candidata o candidato propio, lo puede hacer sin dificultad alguna, nadie está Constitucionalmente impedida o limitado.

Visto lo anterior, Ruth González Silva puede ser la candidata con o sin el apoyo de MORENA. El PVEM tiene en San Luis Potosí estructura, recursos y una amplia base social para jugarla. Que la presidenta Claudia Sheinbaum no está muy de acuerdo, algo tendrá que sacrificar para que el estado no se le salga de control. Sobre todo si su pretensión es conservar la mayoría calificada en Ambas Cámaras y lograr un buen número de gubernaturas.

Aquí lo interesante no es si el Verde va solo por la gubernatura, sino cual será la estrategia de MORENA para jugarle las contras a Gallardo. En lo fundamental, presidenta y gobernador están de acuerdo en muchas cosas pero no en que sea la esposa del mandatario la contendiente. El gran problema para MORENA es que carece de cuadros competitivos capaces de enfrentar a la maquinaria Verde.

En el PRI las cosas están en veremos. La alianza con el PAN es un hecho que no se dará. Es más fácil que Sarita Rocha se la juegue por abajo del agua con el Verde que sola o con el PAN. Frinne Azuara podría ser la abanderada del PRI, pero de antemano sabe que solo será para guardar las apariencias.

En Acción Nacional, saben perfectamente que el PRI les resta votos pero no así al alcalde Enrique Galindo Ceballos que lo mismo cuenta con un buen de simpatizantes priistas que panistas, de tal suerte que Galindo podría ser el candidato del PAN o en su defecto atender la invitación de MORENA. Galindo es el único que podría dar la pelea, nadie más.

En calidad de mientras, lo tiempos electorales ya se adelantaron. Con o sin anuencia, existe un amplio sector social que así lo percibe, me refiero a que esto ya nadie lo para. Para los potosinos, el mejor escenario es que Galindo gane la gubernatura o que el Verde continúe con su proyecto. Todo dependerá de cómo y quiénes muevan las piezas.

Hasta pronto