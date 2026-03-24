SAN LUIS POTOSÍ SE CONSOLIDA COMO PILAR DE LA MINERÍA MEXICANA CON CIFRAS RÉCORD EN PRODUCCIÓN

• El estado alcanza el liderazgo nacional en fluorita y posiciones de privilegio en la extracción de metales preciosos e industriales, fortaleciendo su papel estratégico en la economía del país.

San Luis Potosí reafirma su indiscutible liderazgo en el sector minero nacional al posicionarse como el principal productor de fluorita en todo México, tercero en producción de cobre y quinto en plata, de acuerdo con los resultados más recientes de la Estadística de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Dicho estudio revela que con un volumen de ciento veinticinco mil setecientas cincuenta y dos toneladas, San Luis Potosí se mantiene como el principal productor de fluorita en el país; tercero en la extracción de cobre al sumar mil ochocientas sesenta y nueve toneladas y quinto en la producción de plata con un total de doce mil trescientas cuarenta y seis toneladas.

Estos indicadores de éxito son el resultado directo de una política de Estado que prioriza el acompañamiento y el fortalecimiento de las actividades económicas regionales. El gobierno ha mantenido un compromiso sin límites para generar las condiciones de estabilidad, infraestructura y certeza jurídica necesarias que permiten a los sectores estratégicos operar con altos niveles de competitividad.

Gracias a este apoyo institucional, la entidad no solo mantiene un papel determinante dentro del mapa minerometalúrgico nacional por su volumen de extracción, sino que también potencia su capacidad para atraer nuevas inversiones y sostener el desarrollo económico, lo que finalmente se traduce en una mayor generación de empleos y bienestar para las familias potosinas.