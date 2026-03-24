Revelan precios de alimentos y bebidas para la reapertura del Estadio Azteca: hay tacos desde 150 pesos y 6 cervezas por 600

La reinauguración del Estadio Azteca del próximo sábado ya cuenta con el menú de alimentos y bebidas para los propietarios de palcos, con precios que van de los 120 pesos hasta paquetes con botellas de alcohol con costo de 6 mil 900 pesos.

Será el sábado cuando la Selección Mexicana se enfrente a la de Portugal para reabrir el remodelado Estadio Azteca, un juego que levantó mucha expectativa por la probable presencia de Cristiano Ronaldo, quien finalmente quedó fuera de la convocatoria por una lesión.

Sin embargo, el último partido antes de la inauguración del Mundial 2026 servirá como prueba para que los aficionados vivan la experiencia en el renovado inmueble.

Así, a los poseedores de palcos se les ha entregado una carta de los precios que funcionarán para el partido de este sábado.

Aunque los precios no parecen estar tan elevados, hay variedad en la oferta y los alimentos más baratos van desde los 120 pesos, como papas o palomitas. Hay pizzas en 130 pesos, sandwiches en 160 y hot dogs en 180.

Los tacos van desde los 150 pesos, de cochinita, a los 230, de pastor o bistec.

En cuanto a las bebidas, hay paquetes de seis refrescos por 360 y uno de seis cervezas por 600.

También se ofrecen paquetes con tres botellas de alcohol y refrescos que van de los mil 200 pesos a los seis mil novecientos.

Con información de Latin Us