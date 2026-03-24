«Es esencial para disuadir la intervención»: Kim Jong-un afirma que continuará reforzando su armamento nuclear

Reuters.- El líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo que su país reforzaría de forma permanente sus fuerzas nucleares y consideraría a Corea del Sur como su Estado más hostil, al exponer las prioridades políticas en un discurso ante el Parlamento, según informó el martes la agencia estatal de noticias KCNA.

Kim afirmó que la condición de Corea del Norte como Estado con armas nucleares era irreversible y que la ampliación de una «disuasión nuclear de autodefensa» era esencial para la seguridad nacional, la estabilidad regional y el desarrollo económico.

Rechazó la idea de que el desarme nuclear pudiera intercambiarse por beneficios económicos o garantías de seguridad, afirmando que Pionyang ya había demostrado que mantener las fuerzas nucleares al tiempo que se persigue el desarrollo era la elección estratégica correcta.

«La realidad mundial actual, en la que la dignidad y los derechos de los Estados soberanos son violados sin piedad por la fuerza y la violencia unilaterales, enseña claramente cuál es la verdadera garantía de la existencia y la paz de un Estado», dijo Kim en el discurso pronunciado el lunes ante la Asamblea Popular Suprema, el órgano legislativo del país comunista que actúa como mero órgano de ratificación.

Las armas nucleares habían disuadido la guerra y permitido al Estado centrar sus recursos en el crecimiento económico, la construcción y el nivel de vida, añadió.

Analistas de Corea del Sur señalaron que estos comentarios equivalían a una crítica indirecta a la acción militar de Estados Unidos contra Irán.

«Estas circunstancias han reforzado el argumento de larga data de Pionyang de que las armas nucleares son esenciales para disuadir la intervención externa y salvaguardar la supervivencia del régimen», dijo Yang Moo-jin, profesor de la Universidad de Estudios sobre Corea del Norte.

Kim acusó además a Estados Unidos y a sus aliados de desestabilizar la región mediante el despliegue de activos nucleares estratégicos cerca de la península coreana, pero dijo que Corea del Norte ya no se consideraba un país amenazado y que poseía el poder para amenazar a otros si fuera necesario.

Corea del Sur, designado como el Estado más hostil

Kim afirmó que Corea del Sur había sido «reconocido como el Estado más hostil» y advirtió a Seúl de que cualquier intento de infringir la soberanía de Corea del Norte sería respondido «sin piedad, sin vacilación ni moderación».

Estos comentarios son la más reciente señal del endurecimiento de la postura de Pionyang hacia Seúl desde que Kim abandonó décadas de política en busca de la reunificación pacífica y pasó a redefinir las relaciones con el Sur como las existentes entre dos Estados hostiles.

Los analistas han estado atentos a cualquier indicio de que este cambio se hubiera codificado en la ley. El informe de los medios estatales no dio más detalles.

Lim Eul-chul, de la Universidad de Kyungnam, dijo que el lenguaje utilizado «despoja efectivamente a Corea del Sur de cualquier estatus restante como nación compatriota» y va más allá de la retórica pasada destinada a aislar diplomáticamente a Seúl.

En cambio, supuso una «declaración que niega la propia legitimidad de Corea del Sur como contraparte», dijo.

La Casa Azul, sede de la presidencia de Corea del Sur, dijo el martes que las declaraciones de Kim eran «indeseables para la coexistencia pacífica», y añadió que solo el diálogo y la cooperación podían garantizar la seguridad y la prosperidad mutuas en la península coreana, según informó la agencia de noticias Yonhap.

Con información de López-Dóriga Digital