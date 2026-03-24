Gobierno de Trump desmantela programa de ayuda a migrantes de bajos recursos, alerta CBS

EFE.- El gobierno del presidente Donald Trump ha desmantelado un antiguo programa del Departamento de Justicia que ayuda a migrantes de bajos ingresos a tener representación legal competente y asequible en temas migratorios, según informó CBS News.

El Programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A en inglés), que tiene más de 60 años operando, acredita a trabajadores de organizaciones de defensa legal, que no son abogados, para asistir a los migrantes en la mayoría de trámites migratorios.

El objetivo de la iniciativa es aumentar la disponibilidad de representación legal “competente” en materia de inmigración para personas de bajos ingresos e indigentes, promoviendo así una administración de justicia eficaz y eficiente, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Sin embargo, múltiples fuentes relacionadas con el tema dijeron a la televisora que los abogados asignados al programa fueron transferidos la semana pasada a los tribunales de migración, dejando solo a dos persona de apoyo que no tienen autoridad de otorgar las acreditaciones.

Bajo esta iniciativa, que forma parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR en inglés), unos dos mil 600 defensores de organizaciones comunitarias, como Catholic Charities y Jewish Family Services, han sido acreditados para dar asesoría a extranjeros de bajos recursos que tienen trámites pendientes con las autoridades migratorias.

Un funcionario del gobierno Trump negó a la televisora que el programa fuera a ser abolido, ya que se trata de una iniciativa establecida por vía reglamentaria.

El gobierno de Trump ya ha adoptado varias medidas que dificultan o restringen aún más que los inmigrantes logren avanzar dentro del sistema legal de migración.

Con información de Latin Us