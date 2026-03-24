Contribuye Ayuntamiento de SLP en la conservación de tradiciones potosinas

El Presidente Municipal, Enrique Galindo encabeza la dotación de material para los Altares de Dolores

Resalta esta expresión de cultura popular y religioso con más de 120 años

Al encabezar la entrega de materiales para la creación de los populares Altares de Dolores, el Alcalde Capitalino, Enrique Galindo Ceballos recordó la declaración como patrimonio de esta práctica y también del Callejón del Buche.

En Palacio Municipal, el Alcalde Capitalino exhortó a las y los asistentes a seguir con esta tradición muy arraigada en distintas zonas de San Luis Capital, además reconoció que esta práctica refleja «el esfuerzo de toda una vida además del fervor y del cariño de las familias potosinas».

Galindo Ceballos reafirmó el acompañamiento municipal para preservar esta actividad popular, donde además se conservan las imágenes de la Dolorosa desde décadas atrás, asimismo pidió a la población documentar desde cuándo iniciaron para que quede como memoria histórica de la ciudad.

En su intervención, el director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdoba reconoció la labor tanto de promotoras y promotores, a las que se sumará precisamente esta dependencia capitalina para que difundir esta práctica que tiene más de 127 años.

Añadió que debido a la importancia de esta expresión de cultura popular, a la que también se unen los mercados municipales, se buscará que se realice en otras colonias para conservar y rescatar esta tradición.