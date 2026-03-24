Recuerda Comisión Municipal de Educación que está abierta convocatoria para integrar Cabildo Infantil

Pueden participar niñas y niños de 5º y 6º de primarias que estén dentro de la Capital potosina

Se busca que este sector de la población se involucre en las decisiones importantes para el Municipio

La Comisión de Educación Pública y Bibliotecas que preside el regidor, Alejandro Fernández Hernández, recordó a las niñas y niños que está abierta la convocatoria para participar en el Cabildo Infantil 2026, a fin de que participen en este ejercicio para escucharles y formen parte de las decisiones que se toman a favor de la Capital.

De ahí que se reiteró la invitación a las y los estudiantes de quinto y sexto grado de primarias que se ubiquen en el Municipio de San Luis Potosí, para que se inscriban y puedan ser parte de este órgano municipal.

Se recordó que el Cabildo Infantil sirve para fortalecer los valores cívicos, el espíritu democrático e incentivar el involucramiento de las niñas y niños, a través de sus propias propuestas, a fin de mejorar las condiciones de vida en la Capital potosina.

Igualmente, la Comisión de Educación Pública y Bibliotecas puntualizó que se garantizará en todo momento el derecho de las y los menores a ser escuchados y ser tomados en cuenta para su libre expresión, así como la paridad de género, la igualdad, y la inclusión, para evitar cualquier tipo de discriminación.

Para concluir, se recordó a quienes desean participar en el Cabildo Infantil que la convocatoria completa se puede consultar en la siguiente página: https://sitio.sanluis.gob.mx/SanLuisPotoSi/, en Gacetas Municipales en el apartado 2026 – Marzo.