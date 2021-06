Llego la hora de la verdad

En el sano sentir, este día 6 de junio debiera ser una fiesta cívica y una fecha propicia para presumir nuestra democracia. Durante tres meses, los partidos políticos y sus candidatos a algún cargo de elección popular presentaron sus propuestas, se dieron con todo y se dijeron hasta de los que se iban a morir.

Alguien dijo, ´´nunca ningunas elecciones habían sido tan ruidosas, ruines y llenas de vileza como estas. ´´ Totalmente cierto. Guerras sucias, invención de escenarios de terror en medios comunicación y redes sociales, calumnias, actos vandálicos, violencia, denuncias de almacenamiento, reparto descarado de despensas y entrega de dinero a líderes y organizaciones sociales mercenarias fueron denigrantes.

Previo a la jornada electoral, lo que los estrategas llaman ´´descentralización de la comunicación política´´, que no es otra cosa que, ´´la vil propaganda negra, ´´ los operadores directos no han dudado en hacer y dejar sentir antes y durante la elección de lo que son capaces cuando de lo que se trata es de actuar con los más bajos instintos para la conservación del poder.

Todo esto, lamentablemente en medio de un proceso electoral que podría tornarse fraudulento, manchado de violencia, truculencias y mentiras.

Parecía muy lejano, pero este 6 de junio, finalmente los potosinos saldremos no solamente a ejercer nuestro derecho al voto, sino a hacerles sentir a nuestros actuales gobernantes lo que hicieron mal, a decidir el rumbo y el destino que queremos para San Luis Potosí, para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos.

Será el momento histórico, crucial y decisivo para decidir si continuamos con el estado de cosas vigente, o para decir basta a lo que no consentimos ni estamos de acuerdo. De nosotros dependerá, de nadie más.

Si los potosinos y en general los mexicanos, decidimos votar para que una fuerza política tenga o deje de tener, repita o conserve la mayoría en la Cámara

Federal de Diputados, será de nuestra más estricta responsabilidad. Nadie, absolutamente nadie debería decidir por nosotros.

Este día, no influyen, no caben y no deciden los FRENA, los ´´Si por México´´ o los que hoy gobiernan este país y este estado, simplemente porque la determinación de seguir como estamos o cambiar es nuestra y de nadie más.

Dentro del contexto local, a los potosinos se nos presentaron varias opciones. En el caso específico de la elección de gobernador, fueron nueve las ofertas que conocimos y, hoy, es momento de valorar o juzgar si sus propuestas de campaña fueron buenas o malas, si fueron serias, realizables, posibles imposibles o simplemente ridículas.

Eso solamente el elector lo decidirá este 6 de junio. Nunca como ahora, los potosinos deseamos en verdad salir a votar sin miedo, de ello depende de los responsables del proceso, en este caso, – que las autoridades electorales, el gobierno federal, estatal y municipales asuman su responsabilidad.

Si meten las manos para inducir el voto, para modificar o alterar el resultado de los comicios cualquiera que sea el método o la artimaña, la gente, el pueblo no lo permitirá. En su humanidad está el que este proceso no se judicialice, que no se tuerza y que no corra sangre durante la jornada.

Las autoridades encargadas de su organización, desarrollo y limpieza están emplazadas a sentar un precedente y dejar constancia de su pulcritud. No hacerlo será para las siguientes generaciones una herencia de vergüenza y desperdicio. Si por los intereses políticos y económicos que se juegan, las cosas no se hacen bien o como deben de ser, ustedes gobernantes serán los únicos responsables.

Si finalmente la voluntad popular se respeta, si el dinero del pueblo se destina para lo que debe ser y no para comprar el día de hoy conciencias, si las urnas no resultan embarazadas o desaparecen en el trayecto o si los votos se cuentan bien, este domingo sabremos quien tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados o por donde pintan las alianzas en San Lázaro.

Sabremos si la Cuarta Transformación seguirá siendo o no el destino de México. Sabremos si la 4T y quien la representa, sobrevive a la embestida del conservadurismo arraigado y renuente al cambio o de plano ya se chingó.

Sabremos quién gobernará a los potosinos por los siguientes 6 años y conoceremos a los que formarán parte de uno de los poderes más desprestigiados como lo es el Congreso del Estado.

Los potosinos sabremos este 6 de junio, quien habrá de conducir los destinos de los municipios más importantes de la entidad y, desde luego, quien será el alcalde de la capital que habrá de sacarse la rifa del tigre.

Al final del día, quien gane la elección de gobernador y quienes resulten triunfadores en los municipios, tendrán invariablemente a partir de este domingo, la enorme responsabilidad de conciliar y reconciliar a los potosinos.

Háganlo por el bien de San Luis Potosí y salgamos todos a votar.

Hasta pronto

Me gusta esto: Me gusta Cargando...