La clínica DR. Everardo Neumann brinda atención para trastornos de personalidad

Como parte de los servicios que ofrece la Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña, se ofrece atención enfocada en el diagnóstico y control de los trastornos de la personalidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los pacienes y la de sus seres queridos.

Estos trastornos, son un grupo de entidades clínicas que se caracterizan por patrones de conducta, formas de pensar, formas de sentir y de relacionarse de forma rígida, desadaptativa y que pueden generar intenso malestar subjetivo al propio paciente y a las personas que conviven en su entorno más próximo.

Cabe destacar que tienen diferentes formas de expresarse y de gravedad; entre más grave sea, el paciente tenderá a ver sus problemas fuera de sí mismo y culpará a los demás y a sus circunstancias de sus dificultades.

En general están implicados factores neurobiológicos, genéticos y de crianza, particularmente, las experiencias relacionales traumáticas de repetición a lo largo de la vida de la persona.

Es así que tenemos trastornos de personalidad, como el dependiente, el narcisista, el obsesivo compulsivo, el histriónico, el paranoide o el limítrofe, por citar algunos ejemplos.

Personal de la Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña, recalcó también los aportes de la neurociencia contemporánea abordando muchas de las predisposiciones temperamentales y de neurodesarrollo que hacen más vulnerables a algunas personas en particular, para el desarrollo de estas patologías de la personalidad.

No existe fármaco específico, no obstante la base es una psicoterapia formal y sistematizada, realizada por profesionales con experiencia; sin embargo, se llegan a usar medicamentos para controlar algunos síntomas, pero no están diseñados para tratar la esencia del problema; por lo que se debe tener un enfoque multidisciplinario para trabajar con el paciente en psicoterapia y con psicofármacos, la pareja y la familia para brindarles herramientas que ayuden a enfrentar manifestaciones propias de la enfermedad.

Ante estas circunstancias, se pide a la población que en caso de requerir atención médico psiquiátrica, se acuda a la Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña, ubicada en carretera a Matehuala Km 8.5, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, los 365 días del año, las 24 horas del día, o bien, llamar para citas a los teléfonos (444) 100-92-50 y 100-92-61, respectivamente.

