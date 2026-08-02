MÁS PRUDENCIA Y HUMILDAD

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Los acontecimientos de provocación y violencia registrados en el Mercado República, durante la visita de uno de los aspirantes a la gubernatura del estado, no puede considerarse como un hecho aislado. Todo se encuadra dentro de nuestra triste realidad

Lo ocurrido estuvo planeado; ignorarlo, burlarse de ello o dejarlo a la imaginación colectiva sería un grave error y un acto de imprudencia política. Eso lo saben muy bien quienes recurren a estas prácticas.

Hasta ahora, algunos han aportado sus propias teorías, y otros han establecido hipótesis de lo sucedido. Solo una, por supuesto, es la correcta.

Las otras dos solo han resultado útiles para torcer la verdad y con ello anticipar lo que puede convertirse como antesala del proceso electoral 2027.

Hubo quienes vincularon y señalaron que el ataque habría sido perpetrado por internos o pacientes de Anexos y, hasta uno o dos días después, revelaron que habría sido el suplente de un Diputado Federal el autor material del acto de provocación.

Sin plena claridad de los hechos, apuntaron que habría sido un acto de represión por parte del gobierno del estado, apuntándole, – desde luego al gobernador del estado.

Otros, casi por decreto, le atribuyeron el hecho al Alcalde de la capital por las consignas que sonaban más falsas que una moneda de 15 centavos; sin que faltaran aquellos que dijeran que habría sido un montaje para victimizar al candidato visitante al Mercado.

Cualquiera que fuese la realidad y circunstancia, no dejó de ser un error político, una mala intención y una perversión sin límites. El acto en sí, colocó los reflectores que no tenía en la capital el Huasteco incómodo.

No podemos ignorar, que aun cuando el proceso electoral no inicia formal y legalmente, ya existan este tipo de manifestaciones de violencia que en nada contribuyen a una contienda que en sueños guajiros debiera ser civilizada.

Quien haya sido el autor intelectual responsable, deberá entender lo que generó y lo que podría propiciar.

Ciertamente la violencia, per se, engendra violencia. A ninguno de los aspirantes les faltan arrestos, recursos humanos y financieros para formar y preparar grupos de choque o contra choque.

Por supuesto que nadie desea un escenario así, pero quien haya ordenado los actos violentos en el Mercado República sabrá que esto puede suceder.

Que si pueden darse de escobazos o trancazos, eso no intimida ni preocupa a nadie. El gran problema es que una situación así, con cualquier aspirante pueda escalar a terrenos más peligrosos e irreversibles, y créanlo, la gente no quiere eso.

Tengan, señores políticos, un poquito de madurez, humildad, dignidad y prudencia. En ustedes está que este tema no se salga de control.

Si no se actúa con sensatez en tiempo y forma, será lamentable y demasiado tarde y los potosinos no lo merecemos…… Hasta pronto.