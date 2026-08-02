Domingo de Pilas mejora el entorno y acerca servicios gratuitos a familias de Villas del Sauzalito

Además de limpieza de calles, rehabilitación de áreas verdes y alumbrado público, el DIF Municipal llevó la Ruta de la Salud con consultas médicas, exámenes de la vista y entrega gratuita de lentes.

En la jornada 232 del programa Domingo de Pilas, directores y personal de diversas áreas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en coordinación con vecinos del fraccionamiento Villas del Sauzalito, realizaron una serie de acciones para mejorar el entorno urbano y acercar servicios gratuitos que benefician a las familias de este sector del norte de la ciudad.

Durante la jornada, el Sistema Municipal DIF instaló módulos de la Ruta de la Salud, donde se brindaron consultas médicas, exámenes de la vista y entrega gratuita de lentes a las personas que lo requirieron, con el propósito de facilitar el acceso a servicios de salud para la población.

Por su parte, la Dirección de Servicios Municipales efectuó labores de limpieza en las calles Villa Antigua, Villa Rica, Primera, Segunda y Tercera de Angostura, además de rehabilitar las dos áreas verdes de la zona mediante poda de árboles, colocación de plantas de ornato y retiro de residuos vegetales. Asimismo, se realizaron trabajos para mejorar el alumbrado público, además de la pintura y reparación de juegos infantiles y aparatos ejercitadores.

En seguimiento a las instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de mantener una atención cercana a la ciudadanía, las y los titulares de las distintas áreas del Ayuntamiento dialogaron con las familias del fraccionamiento para conocer y atender sus principales necesidades en materia de servicios públicos y seguridad, fortaleciendo el trabajo conjunto para mejorar las condiciones de las colonias de San Luis Capital.