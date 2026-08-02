Galindo intensifica la obra pública: en la última semana, cinco nuevas obras

En entrevista con medios de comunicación, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que el Gobierno de la Capital mantiene un ritmo histórico de obra pública con el arranque de cinco nuevas pavimentaciones, que mejoran la movilidad y la calidad de vida de miles de familias en distintos sectores de la ciudad.

El Gobierno de la Capital mantiene un intenso programa de obra pública con el inicio de cinco nuevas pavimentaciones en distintos puntos de San Luis Capital, acciones que fortalecerán la movilidad, la seguridad vial y la conectividad para las familias potosinas. Durante la última semana comenzaron los trabajos en las calles Hacienda de las Palmas, en la colonia Hacienda de Jacarandas; Moctezuma, en Imperio Azteca; Manuel José Othón, en El Montecillo; Aeropuerto, en la colonia Los Reyes; así como en Prolongación Mariano Hidalgo, Privada Miguel Hidalgo y Privada Centenario, en la colonia Tláloc.

En entrevista con medios de comunicación, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que este ritmo de trabajo responde al compromiso de llevar obra pública a todos los sectores de la ciudad y mantener un programa permanente de pavimentaciones que atienda las necesidades más apremiantes de la población. Señaló que tan solo en una semana fue posible poner en marcha cinco nuevas obras, reflejo del esfuerzo coordinado para acelerar la transformación de San Luis Capital.

Las obras abarcan la pavimentación de más de 17 mil metros cuadrados de vialidades y forman parte de la estrategia del Gobierno de la Capital para modernizar la infraestructura urbana, mejorar los traslados diarios y ofrecer calles más seguras y funcionales para habitantes, comerciantes y automovilistas. Con estas acciones, el Gobierno de la Capital continúa ampliando la cobertura de obra pública en beneficio de más familias potosinas.