MUNICIPIO DE SOLEDAD DIRIGE MÓDULO PARA REGISTRO DE NACIMIENTOS DE BEBÉS EN HOSPITAL GENERAL

* Con 150 registros de nacimiento realizados este año, el servicio del Registro Civil facilita que recién nacidos y habitantes de la zona obtengan su acta sin salir del hospital.

Con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad desde el primer momento de vida, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece la atención cercana a las familias mediante el módulo de la Oficialía Cuarta del Registro Civil instalado en el Hospital General de Soledad, ubicado sobre avenida Valentín Amador, donde de enero a la fecha se han realizado 150 registros de nacimientos, permitiendo que las y los recién nacidos obtengan su reconocimiento jurídico antes de salir del nosocomio.

Este servicio, gestionado por el Gobierno Municipal en coordinación con el Registro Nacional de Población (RENAPO), evita traslados innecesarios a madres y padres, especialmente de comunidades alejadas o de familias cuyos bebés requieren atención médica especializada; esta acción responde a la visión de cercanía que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, priorizando servicios que escuchan y atienden las necesidades de la población, como parte del cambio que transforma.

La titular de la Oficialía Cuarta del Registro Civil, María Isabel Navarrete Pérez destacó que este módulo ha permitido reducir los casos de registros extemporáneos y brindar mayor certeza jurídica desde el nacimiento. «Muchas familias, principalmente de comunidades, ahora pueden registrar a sus hijos antes de salir del hospital, evitando que el trámite quede pendiente, además, cuando un recién nacido presenta alguna condición de salud, contar de inmediato con su acta facilita la continuidad de su atención médica», expresó.

Subrayó que este servicio ha beneficiado a madres y padres de nacionalidad extranjera, quienes acuden al módulo y registran a su recién nacido de inmediato con todas las facilidades como al resto de la población soledense.

La funcionaria invitó a la ciudadanía a aprovechar este servicio, ya que el módulo también atiende registros de nacimiento de personas que no necesariamente hayan nacido en el Hospital General, especialmente quienes viven en la zona cercana. Reiteró que el personal brinda orientación sobre los requisitos y acompaña a las familias durante el trámite para que puedan obtener este documento de manera ágil, sencilla y sin contratiempos, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de escuchar, atender y acercar servicios que mejoran la calidad de vida de la población.