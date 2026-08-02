CAMPAMENTOS Y SITIOS DE RECREACIÓN ACUÁTICA EN SOLEDAD BRINDAN SEGURIDAD Y ORDEN 

• Se revisaron seis campamentos de verano, escuelas de natación y el principal balneario del municipio para verificar el cumplimiento de medidas de seguridad y brindar tranquilidad a las familias.

Con revisiones preventivas realizadas previo al inicio del periodo vacacional, el Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez verificó el cumplimiento de las medidas de seguridad en seis campamentos de verano, de los cuales cuatro son organizados por distintas áreas del Ayuntamiento; además, inspeccionó escuelas de natación y el principal balneario del municipio para brindar certeza a las familias y proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Estas acciones fortalecen un gobierno cercano que escucha, atiende y pone en el centro el bienestar de la población, como parte de esta estrategia, también se mantienen recorridos permanentes por parte de las áreas de Inspección y Emergencias para supervisar que estos espacios continúen operando bajo las condiciones de seguridad establecidas, como parte del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Las inspecciones contemplan la verificación de brigadistas capacitados en primeros auxilios, botiquines, extintores, señalización de rutas de evacuación y salidas de emergencia; asimismo, previo al arranque de los campamentos, el personal responsable recibió capacitación para actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad y garantizar una atención segura a las y los menores.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, informó que cualquier campamento o escuela de verano que no cumpla con las medidas obligatorias o carezca de la autorización correspondiente no podrá operar, ya que la seguridad de las y los menores es una prioridad. «No se autoriza ningún campamento que no cumpla con lo básico: un responsable o brigadista capacitado, botiquín, extintores cuando corresponda, señalización y todas las medidas de protección civil, a fin de realizar una revisión inmediata y garantizar la estancia segura de los pequeños», puntualizó.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de mantenerse cerca de las familias, fortaleciendo la cultura de la prevención y promoviendo espacios recreativos seguros para la niñez durante este periodo vacacional, e invita a la ciudadanía a colaborar reportando cualquier establecimiento que incumpla con las disposiciones de Protección Civil, contribuyendo así a preservar la integridad de todas y todos.