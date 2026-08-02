Orbelín Pineda muestra brutal herida en la pierna con ‘queja’ para los árbitros: «Imposible que no vean»

Orbelín Pineda mostró una aparatosa herida en la pierna con una especie de ‘queja’ para los árbitros.

El volante de Rayados recibió una fuerte entrada del caboverdiano Luis Henrique De Barros Lopes ‘Duk’ en el duelo de anoche ante el Atlas en el Estadio Jalisco.

Corría el minuto 71 cuando el mundialista mexicano punteó la pelota en mediocampo ante la llegada de su rival, quien con la inercia de la jugada le pegó con la rodilla a la altura de la espinilla.

El guerrerense se incorporó rápido, aunque se quejó de la entrada; el árbitro Jorge Camacho mostró tarjeta amarilla al elemento rojinegro, pero tras revisar la jugada en el VAR, expulsó al africano, al tiempo que el exjugador del AEK tuvo que salir de cambio con rictus de dolor.

Tras el partido, el ‘Maguito’ publicó las huellas de la batalla, un corte de aproximadamente seis centímetros en la extremidad inferior derecha.

«Imposible no vean», lamentó con una foto en sus historias de Instagram.

Con información de Latin Us