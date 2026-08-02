ESTADO FORTALECE CONFIANZA CIUDADANA CON ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD SOCIAL

• Durante la última semana, casi 2 mil personas fueron beneficiadas con diferentes programas de prevención.

Durante la última semana de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), benefició a mil 960 personas con actividades de prevención y proximidad social en las cuatro regiones, orientadas a fortalecer la cultura del autocuidado, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones de seguridad.

Como parte de estas acciones, personal de Prevención del Delito participó en diversos campamentos de verano, donde se abordaron temas relacionados con el uso responsable del 9-1-1, el respeto a los seres vivos y la prevención del maltrato animal, además de promover la práctica deportiva como herramienta para fomentar hábitos saludables entre niñas, niños y adolescentes.

La GCE también participó, en coordinación con autoridades federales, en Jornadas de Paz desarrolladas en escuelas de artes marciales y boxeo, así como en acciones de recuperación de espacios públicos en el municipio de Real de Catorce, promoviendo la convivencia y la participación de la comunidad.

En Villa de Reyes, la Feria de Seguridad y Servicios acercó actividades lúdicas, interactivas y de integración familiar a más de 300 personas.

La SSPC impulsa acciones de prevención y proximidad social en las cuatro regiones de San Luis Potosí, fortaleciendo la participación ciudadana y la colaboración entre sociedad y autoridades para contribuir a entornos de mayor tranquilidad y seguridad.