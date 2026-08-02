SSPC REFUERZA ACCIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LAS CUATRO REGIONES

* Durante la última semana de julio fueron detenidas 225 personas y recuperadas 21 unidades con reporte de robo.

* Además, se benefició a mil 960 personas con acciones de proximidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), mantiene el despliegue de la Estrategia Integral de Seguridad en los 59 municipios, con un balance de 225 personas detenidas durante la última semana de julio y mil 960 personas beneficiadas con acciones de prevención y proximidad en las cuatro regiones.

Como resultado de los dispositivos de vigilancia, prevención e inteligencia, fueron recuperadas 21 unidades con reporte de robo, entre ellas 15 automóviles y seis motocicletas, además de asegurar seis kilos con 59 gramos de marihuana, 643 dosis de una sustancia con características propias del “cristal” y 18 dosis de una sustancia con características de cocaína.

De manera complementaria, las unidades de Prevención del Delito y los agrupamientos especializados de la GCE desarrollaron actividades de orientación, autocuidado, participación ciudadana y proximidad con distintos sectores de la población, beneficiando directamente a mil 960 personas durante el mismo periodo.

La SSPC mantiene la presencia en las cuatro regiones del estado, en coordinación con instituciones de los tres niveles de Gobierno, para fortalecer la prevención e impulsar condiciones de tranquilidad para las familias potosinas.