ALIANZAS, UN MAL NECESARIO

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

En el Partido Acción Nacional PAN no solamente existen cuatro interesados en la presidencia municipal. Se suman a la lista de aspirantes la ex diputada federal y actual Secretaria del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez; la Regidora Elodia Gutiérrez y ex delegada del INM; así como los Regidores Rosalío González y Saúl Martínez.

Si el piso va parejo, como lo anunció la dirigente con licencia del PAN, la Senadora Verónica Rodríguez, las únicas realmente con presencia en el ámbito de la política potosina, son Ángeles Rodríguez y Elodia Gutiérrez, los otros dos aspirantes, para ser honestos, no pintan ni tienen posibilidad alguna de que el CEN del PAN los considere.

Nosotros insistimos en que la mejor mancuerna para el alcalde Enrique Galindo Ceballos, muy probable candidato del PAN y del PRI a la gubernatura del estado, sigue siendo la Senadora Verónica Rodríguez o Marcelo de los Santos. Sin embargo, la inclusión de Ángeles Rodríguez, podría resultar un factor interesante. Esto se sabrá pronto.

Se duda que el resto de los aspirantes que recién anunciaron su intención de participar hubiesen sido excluidos de la reunión panista donde estuvieron presentes la propia Verónica Rodríguez; David Azuara Marcelo de los Santos Anaya y Rubén Guajardo. A la presidenta con licencia del PAN no se le va una de esas y más bien parecen ganas de enfrentarlos, fregarlos y dividirlos, al menos eso revelan algunas publicaciones en redes sociales.

Lo interesante que se observa entre los principales aspirantes, es que en su inmensa mayoría todos buscan una alianza con otros partidos. Con excepción de Rubén Guajardo del PAN que ya dijo que Acción Nacional puede solo en la capital potosina; reforzado esto con las declaraciones del líder del MC Marco Gama, en el sentido de que las alianzas no han funcionado. La realidad es que es un mal necesario porque ningún partido, por fuerte que parezca gana una elección en solitario.

Lo cierto es, que, mientras que en otros partidos apenas inician sus reacomodos y comienzan a exhibir sus principales cartas, el PAN ya avanzó y existen visibles candidatos. Lo único que tienen que hacer, y eso no es pedir mucho, – dicen los panistas, es que se mantenga la unidad y se valore con profunda seriedad y objetividad la necesidad de establecer alianzas con otros partidos y sectores de la sociedad.

Los panistas no deben olvidar que su bastión más importante sigue siendo la capital potosina y que su propósito debe ser conservarlo. Si para ello es necesario establecer acuerdos con otras fuerzas políticas, pues tendrán que hacerlo y ceder varios espacios, de otra manera les comerán el mandado los Verdes o los Morenos.

ENTRE SOMBRAS

Pese a dos denuncias formales presentadas por escrito por presuntos actos anticipados de campaña, en el CEEPAC están de vacaciones y la única guardia que dejaron es al vigilante de la entrada. En otros partidos políticos, – para ser honestos, siguen dormidos o andan atrapando moscas. Si la idea es no atravesarse estarán incurriendo en un grave error porque todo mundo sabe cómo se las gastan. Si esto no se toma en cuenta y no se desahogan las controversias el cobro de facturas se dará el día de la elección, eso júrenlo.

Hasta pronto