Gobierno de la Capital impulsa capacitación empresarial con foro sobre el futuro de los negocios

El sexto Foro de Capacitación “El Futuro de los Negocios en México” ofrecerá herramientas sobre inteligencia artificial, geopolítica y tendencias globales para fortalecer a emprendedores y empresas de San Luis Capital.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, invita a emprendedoras, emprendedores, empresarias y empresarios a participar en el 6º Foro de Capacitación “El Futuro de los Negocios en México”, una jornada gratuita impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para acercar conocimiento especializado y herramientas que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de los proyectos productivos.

El encuentro contará con la participación de especialistas que abordarán temas estratégicos para el entorno empresarial actual, como inteligencia artificial, tendencias globales, geopolítica y los retos relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Entre las ponencias destacan la participación del Dr. Javier Rueda, con el tema “Geopolítica e Inteligencia Artificial”, y de la Mtra. Vanessa Zárate, quien analizará los riesgos y oportunidades del TMEC para las empresas.

El Gobierno de la Capital destacó que este foro se realizará bajo una modalidad híbrida, con participación presencial y vía Zoom, con el objetivo de facilitar el acceso a más personas interesadas en fortalecer sus conocimientos y desarrollar nuevas estrategias para sus negocios. La capacitación será totalmente gratuita y las personas interesadas pueden registrarse a través del formulario habilitado por la Dirección de Desarrollo Económico.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital refrenda su compromiso de impulsar un ecosistema empresarial más preparado, innovador y competitivo, acercando capacitación y herramientas que permitan a los negocios enfrentar los nuevos desafíos económicos y aprovechar las oportunidades del mercado.