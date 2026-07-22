Impulsa Gobierno de la Capital la obtención de «Espacios Inclusivos – Distintivo Municipal»

La Unidad Especializada para la atención de las poblaciones LGBTIQ+, y Turismo Municipal realizaron capacitación.

Estuvo dirigida a empresas de servicios turísticos y emprendimientos para promover espacios seguros e incluyentes.

Como parte de las actividades del Mes Pride en San Luis Capital, se llevó a cabo la capacitación «Espacios Inclusivos – Distintivo Municipal», gracias a la coordinación entre la Unidad Especializada para la atención de las poblaciones LGBTIQ+, y la Dirección de Turismo Municipal.

Esta formación estuvo encabezada por Adrián Barrios Muñoz, titular de la citada Unidad capitalina, quien compartió herramientas y buenas prácticas para fomentar espacios más seguros, respetuosos e incluyentes para todas las personas.

Con estas acciones, agregó, fortalecemos la sensibilización y promovemos una cultura de respeto, igualdad e inclusión no sólo al interior de la administración municipal sino en la sociedad potosina, además de involucrar a los sectores productivos.

“Gracias a la visión del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, seguimos con el impulso de iniciativas que consolidan a San Luis Capital como una ciudad más incluyente, diversa y amable para todas las personas”, puntualizó Barrios Muñoz.

Cabe mencionar que fueron tres días de capacitación del 20 al 22 de este mes en el Salón de Cronistas de Palacio Municipal, y este evento estuvo dirigido a empresas de servicios turísticos y emprendimientos, y quienes participaron podrán obtener el distintivo promovido por el Ayuntamiento.