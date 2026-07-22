FAMILIAS DE HOGARES FERROCARRILEROS EN SOLEDAD, AGRADECEN AL AYUNTAMIENTO POR REGENERACIÓN DE ENTORNO URBANO

* Vecinas y vecinos destacaron la pronta intervención municipal para el retiro de residuos en predio de la calle Tenochtitlán y renovaron su compromiso para mantener un espacio limpio y seguro para sus familias.

Familias de la avenida Tenochtitlán, en la colonia Hogares Ferrocarrileros, expresaron su agradecimiento al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez por la limpieza integral de un predio de la zona, una acción coordinada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz a través de la Dirección de Servicios Municipales, que permitió el retiro de alrededor de seis toneladas de residuos, dejando el espacio completamente despejado y revitalizado, que devuelve la tranquilidad, mejora la imagen urbana y transforma la calidad de vida de las y los vecinos.

Reyna Guadalupe, habitante del sector, resaltó el respaldo recibido por parte del Gobierno Municipal. “Estamos muy contentos y agradecidos de que vinieran a hacer esta limpieza, hacía mucha falta y agradecemos que el Ayuntamiento nos haya echado la mano. Ahora, como ciudadanos, nos toca sumar esfuerzos y cuidar mucho este espacio que nos beneficia a todos”.

Por su parte, Tania Sandoval reconoció el impacto positivo de mantener el orden en las colonias. “Está perfecto que el Ayuntamiento venga a poner orden y nos apoye de esta manera, se nota la atención a la gente y ahora nos toca a nosotros como vecinos proteger la colonia por el bien y la tranquilidad de nuestros hijos”.

Asimismo, Martín Guerrero destacó el trabajo constante de la administración municipal en la zona. “Siempre observo el esfuerzo de las brigadas del Ayuntamiento que vienen a limpiar y mejorar nuestro entorno, por parte del Gobierno Municipal sí nos han ayudado mucho, han estado al pendiente y eso se les reconoce y se valora bastante”, afirmó.

En el mismo sentido, Rodolfo Salazar celebró la presencia del personal operativo en el sector. “Me dio mucho gusto ver al personal del Ayuntamiento trabajando aquí para dejar el área limpia, con este apoyo, los adultos mayores y niños ya pueden disfrutar de un entorno más seguro, ojalá que entre todos conservemos limpio este espacio que hoy nos recuperaron”.

Con estas acciones, las y los vecinos coincidieron en que el Gobierno Municipal demuestra una política cercana y de respuestas concretas a las solicitudes de la ciudadanía, reafirmando el compromiso compartido entre sociedad y autoridades para seguir transformando a Soledad de Graciano Sánchez.