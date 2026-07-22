SOLEDAD NO DA MARCHA ATRÁS: SEPARACIÓN DE INTERAPAS SIGUE FIRME

• El Ayuntamiento de Soledad avanza en la integración del expediente que será presentado al Cabildo para formalizar la separación del organismo operador.

El secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Benjamín Pérez Álvarez, aseguró que el proceso para concretar la separación de Interapas no se ha detenido ni está en pausa; actualmente se trabaja en la elaboración del documento que será presentado próximamente ante el Cabildo para su análisis y aprobación, como parte de la ruta legal y administrativa que impulsa el Gobierno Municipal para fortalecer un modelo de servicio de agua más eficiente y cercano a las familias soledenses, siguiendo la directriz del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

“Aquí no se ha frenado nada ni estamos cruzados de brazos; las mesas de trabajo sirvieron para obtener la información que necesitábamos y ahora estamos en otra etapa: integrar el documento y llevarlo al Cabildo”, explicó.

Pérez Álvarez señaló que si ya no se realizaron las últimas reuniones mencionadas por el alcalde de la capital fue porque los representantes de Soledad cuentan con los elementos técnicos, financieros, operativos y jurídicos necesarios; recordó que obtenerlos “no fue precisamente cosa fácil”, pues durante semanas hubo reticencia y retrasos de la dirección de Interapas para entregar información completa sobre los estados financieros reales, la cartera vencida y los grandes deudores”.

Añadió que el objetivo del Ayuntamiento es garantizar que cualquier decisión se tome con sustento y transparencia, priorizando el interés de la población y el acceso a servicios públicos de calidad. “El propio alcalde de la capital lo está diciendo: falta la solicitud formal, pues justamente en eso estamos; no se puede presentar un documento de esta importancia hecho al vapor, tiene que ir bien sustentado y cumplir con todos los pasos legales”, afirmó.

El secretario general reiteró que la decisión tiene su origen en años de un servicio deficiente y en la falta de obras e inversiones importantes de Interapas en territorio soledense, a pesar del peso de los usuarios del municipio dentro del organismo. “No podemos seguir pagando y recibiendo un servicio que deja mucho que desear, esa es la razón de fondo por la que Soledad decidió buscar otro camino”, expresó.

Finalmente, Pérez Álvarez sostuvo que la postura municipal sigue firme: “No hay marcha atrás, vamos paso por paso, pero vamos avanzando, primero será el Cabildo y después la solicitud formal; que no haya reuniones no significa que el proceso se haya detenido”, concluyó.

Con ello, el Ayuntamiento refrenda la línea de trabajo del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para atender una de las demandas más sentidas de la ciudadanía y mantener un gobierno cercano que escucha y actúa en beneficio de las familias de Soledad.