PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD SE ESPECIALIZA PARA ATENDER INCENDIOS DE ALTO RIESGO

* Elementos municipales reciben formación constante en combate de incendios, atención médica y rescate vehicular para brindar una respuesta inmediata y segura a la población.

El Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez mantiene un programa permanente de capacitación para sus elementos, con el objetivo de fortalecer la atención de incendios forestales y urbanos, emergencias médicas y accidentes de alto impacto, que responden a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de contar con personal mejor preparado y equipado para proteger la integridad de las familias y mantener una atención cercana e inmediata ante cualquier contingencia.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, informó que la preparación del personal abarca combate contra incendios, atención prehospitalaria y técnicas de rescate en choques de gran magnitud, con protocolos que priorizan la seguridad de las personas lesionadas. “En esta administración hemos contado con un respaldo muy puntual para la capacitación y el equipamiento, hoy nuestros elementos están más preparados para responder ante incendios, emergencias médicas y accidentes fuertes, y el 95 por ciento de los reportes que recibe la coordinación se atienden de manera inmediata”, destacó.

Durante los primeros tres meses del año, la corporación enfrentó una temporada intensa con alrededor de 500 incendios de pastizal de diferentes dimensiones, todos sin consecuencias graves para la población; los casos de mayor riesgo ocurrieron en Palma de la Cruz, donde las llamas amenazaban zonas habitacionales y fue necesaria la intervención coordinada con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); además del fuego, la dependencia identificó riesgos por emanaciones de gases derivados de la quema de basura, llantas y plásticos, que ha sido atendida mediante campañas de concientización y acciones de vigilancia.

Como parte del fortalecimiento institucional y del reconocimiento al trabajo de quienes protegen a la población, este día elementos de Protección Civil de Soledad participaron en una reunión encabezada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, con la organización de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y CONAFOR, donde se reconoció la labor de brigadistas y combatientes forestales. Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma el compromiso del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener una corporación cercana, profesional y preparada para salvaguardar a las y los soledenses.