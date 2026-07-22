SAN LUIS POTOSÍ LIDERA PRODUCCIÓN NACIONAL DE FLUORITA

* La Entidad produjo 45 mil 812 toneladas de fluorita y registró un crecimiento anual de 56.4 por ciento en cobre durante mayo de 2026.

La política económica del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona genera condiciones para el desarrollo de la industria minera y mantiene a San Luis Potosí entre las entidades con mayor producción de minerales estratégicos, al ocupar posiciones destacadas a nivel nacional en fluorita, cobre, zinc y plata.

De acuerdo con la Estadística de la Industria Minerometalúrgica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante mayo de 2026 San Luis Potosí se mantuvo como líder nacional en producción de fluorita, con 45 mil 812 toneladas, cifra que representó un crecimiento anual de 1.4 por ciento. La Entidad concentra la principal producción del país gracias, entre otros factores, al yacimiento ubicado en el municipio de Zaragoza.

El desempeño más sobresaliente se registró en la producción de cobre, que alcanzó dos mil 360 toneladas, con un aumento de 56.4 por ciento frente a mayo de 2025, resultado que colocó al Estado en el tercer lugar nacional, únicamente detrás de Sonora y Zacatecas. En zinc, San Luis Potosí ocupó la cuarta posición con mil 600 toneladas.

La producción de plata llegó a 13 mil 454 kilogramos, un incremento anual de 19.4 por ciento, con lo que la Entidad se ubicó en el quinto sitio del país, después de Zacatecas, Chihuahua, Durango y Sonora. Estos resultados muestran la relevancia de la actividad minera potosina y su aportación al empleo, las cadenas productivas y el crecimiento económico de las regiones.