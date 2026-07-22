CULMINA LA FIESTA FUTBOLERA 2026 EN SOLEDAD CON LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS EQUIPOS CAMPEONES

* El Instituto Municipal de la Juventud reconoció a las y los ganadores de los torneos de futbol 4×4 y videojuegos FC, que reunieron a más de un centenar de equipos y miles de participantes en la Plaza Principal.

Con la premiación de las y los campeones de los torneos de futbol 4×4 y videojuegos FC 26, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE), concluyó con éxito las actividades de la Fiesta Futbolera 2026 en la Plaza Principal, que durante varias semanas reunió a niñas, niños, jóvenes y familias en torno al deporte, la recreación y la sana convivencia, respondiendo a la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de impulsar espacios públicos vivos, cercanos y con actividades para todos los sectores de la población.

A lo largo del torneo de futbol participaron 64 equipos varoniles, 32 femeniles y 16 infantiles, quienes disputaron una bolsa de premiación de 30 mil pesos para las ramas varonil y femenil, además de 3 mil pesos para la categoría infantil; en las finales, Dep Family se coronó campeón de la categoría infantil, dejando como subcampeón a Puros Cuates; en la rama femenil, Jardinería Santillán obtuvo el campeonato y Galácticas Power el subcampeonato; mientras que en la categoría varonil, Criccketts Shop conquistó el título y Reinso Transportes finalizó como subcampeón.

En los torneos de videojuegos FC 26, Erick Usiel obtuvo el primer lugar y una consola PlayStation 5, mientras que Jesús Manuel consiguió el segundo sitio y un premio de 3 mil pesos; mientras en el Torneo Relámpago, el campeón fue Ángel Vargas, quien también recibió una PlayStation 5, y Máximo Torres obtuvo el segundo lugar con un premio de 3 mil pesos.

Con esta jornada concluyeron las actividades de la Fiesta Futbolera en Soledad de Graciano Sánchez, reafirmando el cambio que transforma mediante eventos que fortalecen la convivencia, impulsan el talento deportivo y acercan oportunidades de recreación a las familias. El Gobierno Municipal mantiene su compromiso de escuchar y atender a la población con iniciativas que promuevan la integración social y el aprovechamiento de los espacios públicos.