SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

El solo hecho de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum hubiese dicho en la Mañanera de este jueves que la llamada “Ley Serrano” será revisada no es asunto menor. Su postura es clara y contundente.

“Sí a la regulación de la Inteligencia Artificial, IA, dijo la mandataria – particularmente cuando tiene que ver con notas e imágenes falsas pero que toda revisión se haga de manera conjunta y a nivel nacional, nada en contra de la libertad de expresión.”

Evidentemente esto, tuvo que retumbar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN.

Eso expresó la mandataria nacional, y lo que a lo mejor ignora, es que existen dos iniciativas que buscan; si no derogar, por lo menos modificar la “Ley Serrano”. La primera y más importante es la presentada por la organización de periodistas Artículo 19, avalada por RSF.

La otra, presentada por sabrá Dios quien, que parece una triquiñuela legaloide orquestada y que infiere cambios, pero que deja en el vació o en el aire la persecución y el castigo a periodistas o elaboradores de contenido.

En todo caso, si la presidenta de la República ya opinó, lo sensato es que la SCJN eche para atrás la Ley que aprobaron 18 diputados, incluidos algunos de MORENA para que se discuta específicamente el tema de la Inteligencia Artificial IA, siempre y cuando permanezcan a salvo los derechos humanos y los derechos sobre la libertad de expresión.

Lo lamentable e incomprensible, es que a pesar de la tunda internacional, nacional y local, es que el gobernador del estado y el impulsor de la perversa Ley, Héctor Serrano Cortes, digan a que esperarán a que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN.

Si ya la presidenta dijo que será revisada, que deberá ser un tema nacional y de conjunto, no se entiende porque el mandatario potosino José Ricardo Gallardo Cardona, diga que esperará a que resuelva la Corte porque el tema no está en su agenda. ¿Qué no ve la tempestad?

Intentar reducir este gran problema a un asunto político aldeano, culpando al de enfrente por la manifestación del día 23 de junio. O bien, tratar de culpar Al presidente municipal capitalino, habla de un perfecto desconocimiento de la realidad, a menos que sus temores sean otros.

Si Ricardo desea tener una sucesión sin sobresaltos, sin contratiempos y sin tragos amargos, lo políticamente prudente, insisto, es que presente una iniciativa para que el Congreso del Estado derogue, modifique y rectifique la “Ley Serrano”. Él, el gobernador del estado no tiene porque cargar con los intereses o las pulgas del fuereño.

ENTRE SOMBRAS

HAY TIRO… Por un lado, el diputado chilango sostiene que la manifestación ciudadana fue inducida por Enrique Galindo. Las y los que hayan sido o ido al Congreso son voces que se escuchan y que causan resquemor. Por su lado, el alcalde ya dijo que “no son iguales y que a Serrano lo conoce muy bien”. Seguramente que a algo se refiere o algo le sabe, vaya usted a adivinar

Hasta pronto.