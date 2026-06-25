Refuerzan acciones para erradicar el grafiti del Corazón de San Luis Capital

La Cuadrilla de Respuesta Inmediata realizó limpieza de mobiliario urbano destinado a la publicidad, como parte de las acciones para preservar la imagen libre de pintas

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), del ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que la Cuadrilla de Respuesta Inmediata recientemente llevó a cabo el retiro de grafiti de estructuras urbanas destinadas a la publicidad en el primer cuadro de la ciudad.

Jesús Becerra Rodríguez, titular de la UGCH, expuso que las acciones forman parte de una estrategia permanente para conservar en óptimas condiciones el denominado “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, contribuyendo a una mejor imagen urbana y al cuidado del patrimonio histórico de la capital potosina. “Los trabajos permitieron devolver una apariencia limpia y ordenada al espacio público”, apuntó.

El funcionario destacó que, bajo el liderazgo del alcalde Enrique Galindo Ceballos, se mantienen esfuerzos continuos para atender reportes ciudadanos y preservar la buena imagen del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de ofrecer entornos seguros y agradables a habitantes y visitantes.