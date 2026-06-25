GOBIERNO ESTATAL FORTALECE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NARANJO

• La entrega de nuevas aulas y el arranque de una segunda etapa de obras garantizan mejores condiciones para el aprendizaje de niñas y niños de la región.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar espacios educativos dignos y funcionales para la niñez y juventud de las cuatro regiones, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) continúa impulsando obras de infraestructura que fortalecen la calidad de los servicios escolares y favorecen el desarrollo académico de las y los estudiantes.

En El Naranjo, la titular de la dependencia, Deysi Maribel López Sierra, acompañada de autoridades educativas y estatales, encabezó la entrega de la primera etapa de obras en la primaria Jorge Pasquel Casanueva, que contempló la construcción de seis aulas didácticas, dirección, sanitarios, rehabilitación general y acciones complementarias, resultado del trabajo sin límites que impulsa el Gobierno del Estado para ampliar las oportunidades educativas.

Asimismo, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (IEIFE) dio inicio a la segunda etapa del proyecto con nuevas obras complementarias que seguirán fortaleciendo las condiciones de aprendizaje de las y los alumnos. Esta intervención consolida el cambio que se vive y se siente al acercar infraestructura moderna y segura a las comunidades educativas, favoreciendo una formación integral para las nuevas generaciones.