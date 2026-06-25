GOBIERNO ESTATAL ACERCA MÓDULO DE PLACAS MUNDIALISTAS A PLAZA SENDERO

• Del 25 al 28 de junio, la población podrá realizar el trámite de placas conmemorativas de la Copa Mundial en un punto accesible y cercano.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de acercar los servicios gubernamentales a las familias potosinas y facilitar trámites ágiles y eficientes, la Secretaría de Finanzas (Sefin) mantiene del 25 al 28 de junio el Módulo Móvil para la entrega de Placas Mundialistas en Plaza Sendero, frente a Cinépolis, en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas.

La titular de la dependencia, Ariana García Vidal, informó que las placas conmemorativas tienen un costo de recuperación de 500 pesos y podrán ser adquiridas por las personas que se encuentren al corriente en sus pagos de control vehicular, hayan realizado el canje o reposición correspondiente y presenten identificación oficial vigente (INE) y tarjeta de circulación. Estas acciones sin límites fortalecen la cercanía entre el Gobierno del Estado y la población, al facilitar el acceso a servicios de alta demanda.

La estrategia impulsada por la dependencia busca brindar mayores facilidades a las y los contribuyentes para obtener las placas alusivas a uno de los eventos deportivos más relevantes a nivel internacional, lo que refleja el cambio que se vive y se siente al modernizar la atención gubernamental y acercar los servicios públicos a más sectores.