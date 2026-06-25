Refuerza Gobierno de la Capital mantenimiento a vialidades con atención diaria a reportes

La Dirección de Obras Públicas atiende reportes ciudadanos con acciones permanentes para mejorar la movilidad y seguridad vial en San Luis Capital.

Por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos, continúan trabajos de reparación de baches y rehabilitación de adoquines en distintos sectores de la ciudad.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, mantiene de manera permanente el programa de bacheo emergente para atender los reportes que diariamente realiza la ciudadanía y mejorar las condiciones de movilidad en las distintas zonas de San Luis Potosí. Estas acciones forman parte de una estrategia continua de mantenimiento vial que permite brindar atención oportuna a los puntos que presentan desgaste o afectaciones derivadas del tránsito constante y las condiciones climáticas

Como parte de la programación diaria de trabajo, la Dirección de Obras Públicas avanza en la Calzada de Guadalupe con labores de reposición de piezas de adoquín que presentan deterioro por el paso del tiempo y la circulación vehicular. Estas acciones permiten conservar en mejores condiciones una de las vialidades más representativas de la ciudad, fortaleciendo tanto su funcionalidad como su imagen urbana.

De manera complementaria, en esta misma vialidad en el tramo de La Lonja y Bernardo Reyes en la colonia San Juan de Guadalupe también se realizan trabajos de reparación de baches mediante la colocación de mezcla asfáltica. Las cuadrillas municipales ejecutan estas labores bajo supervisión técnica, siguiendo los procedimientos necesarios para garantizar una intervención adecuada y duradera.

La Dirección de Obras Públicas informó que cada reporte ciudadano recibido se integra a una programación diaria que permite priorizar la atención de los puntos que requieren intervención inmediata, optimizando recursos y ampliando la cobertura de los trabajos en beneficio de las familias potosinas.

El Gobierno Municipal reiteró que la atención a la infraestructura vial es una instrucción permanente del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha impulsado una estrategia de mantenimiento constante para fortalecer la movilidad, reducir riesgos y mejorar la calidad de vida de quienes habitan y transitan por San Luis Capital.