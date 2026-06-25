ADULTOS MAYORES RECIBEN APOYO ECONÓMICO DE MANOS DEL ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO

* Durante la entrega bimestral en Villas de San Lorenzo, el Gobierno Municipal refrendó su compromiso con los adultos mayores y anunció la revisión financiera para incrementar el monto del programa de apoyo económico.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó una nueva entrega bimestral del apoyo económico a personas adultas mayores en el fraccionamiento Villas de San Lorenzo, donde anunció que se revisarán las finanzas municipales para analizar un posible incremento a este beneficio, en atención a la solicitud de este sector prioritario y como parte del fortalecimiento de una política social que escucha y responde a las familias, refrendando la cercanía del Gobierno Municipal con la población.

Haciendo la entrega de manera directa a cada uno de los y las beneficiarias de distintas colonias, el edil afirmó que es un compromiso firme el incremento de la cantidad monetaria, para que satisfagan sus necesidades más primordiales en salud, servicios básicos y alimentación.

Durante su mensaje, el mandatario municipal destacó que este programa se sostiene gracias al orden financiero del municipio y a la confianza ciudadana, lo que permite regresar los recursos en beneficios directos para la población; señaló además el respaldo del Gobierno del Estado encabezado por Ricardo Gallardo Cardona como un factor clave para la continuidad de obras y programas sociales. “Para nosotros en Soledad los adultos mayores son especiales, son gente que ha dado todo por el municipio; hoy queremos revisar los números para ver la posibilidad de un incremento antes de la próxima entrega, no les vamos a fallar, vamos a seguir cumpliendo cada dos meses”, expresó.

A nombre de las y los beneficiarios, J. Merced Guevara Mireles agradeció el respaldo recibido y destacó la importancia del programa para la economía de las familias adultas mayores. “Este apoyo nos ayuda mucho, es una gran ayuda para todos nosotros, estamos muy agradecidos y ojalá se pueda aumentar un poquito más, porque sí lo necesitamos, le agradecemos al Alcalde por no olvidarse de nosotros y por seguir apoyando a los adultos mayores”, señaló.

Con la entrega de tres mil pesos en efectivo cada dos meses a alrededor de tres mil personas adultas mayores de todo el municipio, el Gobierno Municipal refuerza su política de apoyos sociales constantes, puntuales y cercanos a los sectores más sensibles de la población, consolidando una política pública de atención directa que fortalece el bienestar en Soledad de Graciano Sánchez.