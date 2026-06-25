FIESTA FUTBOLERA EN SOLEDAD PRENDIÓ Y CELEBRÓ A MÉXICO

* La fiesta futbolera organizada por el Ayuntamiento reunió a aficionados de todas las edades, quienes disfrutaron y celebraron en la Plaza principal el triunfo de México por 3-0 ante Chequia.

Entre banderas ondeando, cornetas sonando y cientos de voces celebrando al unísono, la Plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez estalló en alegría la noche de este miércoles, cuando decenas de familias se unieron para bailar la tradicional coreografía de «Payaso de Rodeo» al concluir el triunfo de la Selección Mexicana por 3 goles a 0 frente a Chequia; la euforia por la tercera victoria consecutiva del representativo nacional, además sin recibir anotaciones, convirtió el corazón del municipio en una auténtica fiesta de unidad, orgullo patrio y convivencia familiar, reflejo de la unión y la convivencia que promueve el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

La gran fiesta futbolera comenzó desde las 17:30 horas, cuando aficionados de todas las edades comenzaron a arribar al corazón del municipio para disfrutar del encuentro en la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento, en respuesta a la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de impulsar actividades que fortalezcan la cercanía con las familias soledenses y promuevan la convivencia social.

La celebración inició incluso antes del silbatazo inicial, con la presentación de un grupo de norteño banda que puso el ambiente y animó a las y los asistente; vestidos en su mayoría con la tradicional playera verde, portando banderas de México y cornetas, tambores y sombreros, las y los aficionados vivieron con intensidad cada jugada ofensiva, cada aproximación al arco rival y cada uno de los tres goles anotados por el conjunto mexicano, desatando una gran algarabía en cada festejo.

El entusiasmo también se hizo presente en el exitoso stand parrillero, donde decenas de familias llevaron sus carnes para que personal especializado del Ayuntamiento las preparara, además de disfrutar de aguas frescas y botanas gratuitas que fueron entregadas a las y los asistentes; mientras tanto, las niñas y los niños aprovecharon la cancha de fútbol sintético 4×4 instalada en la Plaza principal, sumándose a una tarde y noche llenas de diversión y convivencia.

El Gobierno Municipal invita a la población a continuar viviendo juntos esta gran fiesta futbolera durante los próximos encuentros, porque el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, se construye cerca de la gente.