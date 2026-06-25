Proyecto Concierto México y el Mundo – Programa de Movilidad y Agrupaciones Artísticas

Proyecto: Concierto “México y el Mundo”

Elenco: Coro y Orquesta Sor Juana Inés de la Cruz y Ensamble Vocal Femenino

Presentación Ejecutiva y Objetivos

La movilidad estudiantil y docente de la Escuela Estatal de Música busca enriquecer el aprendizaje, fortalecer competencias y ampliar la visión disciplinar a través de la práctica escénica y colaborativa, desarrollando habilidades como autonomía, adaptabilidad, pensamiento crítico y resolución de problemas.

Por su parte, el Programa de Agrupaciones Artísticas Comunitarias de Guanajuato utiliza la música para transformar comunidades en espacios de convivencia armónica, diálogo y relaciones democráticas, prev…

Proyecto Concierto México y el Mundo – 3 de Julio 2026

Programa de Movilidad y Agrupaciones Artísticas

Proyecto: Concierto “México y el Mundo”

Elenco: Coro y Orquesta Sor Juana Inés de la Cruz y Ensamble Vocal Femenino

Presentación Ejecutiva y Objetivos

La movilidad estudiantil y docente de la Escuela Estatal de Música busca enriquecer el aprendizaje, fortalecer competencias y ampliar la visión disciplinar a través de la práctica escénica y colaborativa, desarrollando habilidades como autonomía, adaptabilidad, pensamiento crítico y resolución de problemas.

Por su parte, el Programa de Agrupaciones Artísticas Comunitarias de Guanajuato utiliza la música para transformar comunidades en espacios de convivencia armónica, diálogo y relaciones democráticas, previniendo la violencia y fortaleciendo valores de respeto, tolerancia, igualdad y empatía.

Objetivos Articulados e Intercambio Académico

La participación del Ensamble Vocal Femenino (bajo la dirección del maestro Daniel Moreno Ortiz) en el concierto dirigido por el maestro Alejandro Vivanco (ganador del primer lugar nacional del programa «Ármate de Valor por una Cultura de Paz» del SNTE) promueve la cohesión social y el diálogo intercultural. Esta colaboración se alinea con los principios de la UNESCO de fomentar una cultura de paz, inclusión y respeto a la diversidad mediante la educación artística. El concierto propone un encuentro musical entre estudiantes, docentes y egresados con repertorio tradicional mexicano.

Especificaciones del Concierto

– Fecha: 3 de julio de 2026.

– Lugar: Teatro Bicentenario, León, Guanajuato.

– Participantes: 120 integrantes de la Orquesta Sor Juana Inés de la Cruz y 18 integrantes del Ensamble Vocal Femenino.

– Asistencia estimada: 1,500 personas.

Aspectos Clave a Resaltar

– Valor de la comunidad: Se destaca el poder de la música para generar lazos y la unión comunitaria.

– Cultura de paz: Incentivar activamente la convivencia pacífica y el desarrollo social a través del arte.

– Hito histórico: Es la primera ocasión en la que participa el coro femenil de la Escuela Estatal de Música en este encuentro.