GOBIERNO ESTATAL RECONOCE LA TRAYECTORIA DEL MAGISTERIO POTOSINO EN LOS PREMIOS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN 2026

• Docentes de distintos niveles educativos fueron distinguidos por su vocación, compromiso y aportación al cambio educativo de San Luis Potosí.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la calidad educativa y dignificar la labor docente, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) realizó la entrega de los Premios Municipales de Educación 2026 en el Teatro Carlos Amador del Parque Tangamanga I, reconociendo a maestras y maestros destacados de diversas regiones y niveles educativos.

Durante la ceremonia y en representación del Mandatario Estatal, la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, subrayó la importancia del trabajo docente. Este reconocimiento refleja el impulso sin límites que la administración brinda al magisterio para fortalecer la calidad educativa y dignificar la labor de quienes contribuyen diariamente a la formación de las nuevas generaciones.

El director general del Sistema, Martín Rodríguez Ramírez, destacó que cada galardón representa el impacto positivo de las y los docentes con sus estudiantes y la mejora continua del sistema educativo. La entrega de diplomas y estímulos económicos forma parte del cambio que se vive y se siente al colocar en el centro de la política educativa el reconocimiento al esfuerzo, la vocación y la excelencia del magisterio potosino.