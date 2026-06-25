Enrique Galindo arranca la rehabilitación de vialidades en la colonia ISSSTE

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos arrancó la pavimentación de la calle Francisco Villaespesa, anunció una nueva intervención en Juan Antonio Mateos y, ante la petición de vecinas y vecinos encabezados por Giovannetti Pesci Rivera, instruyó reforzar las acciones para avanzar hacia una colonia sin baches.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos arrancó la pavimentación de la calle Francisco Villaespesa, en la colonia ISSSTE, donde afirmó que el Gobierno de la Capital mantiene un ritmo permanente de obras para mejorar la movilidad, atender peticiones ciudadanas y transformar colonias que durante años esperaron intervenciones de fondo. “Durante todos los días de este mes hemos arrancado proyectos y ya superamos las 200 obras concluidas y garantizadas”, destacó el Presidente Municipal.

Acompañado por vecinas y vecinos del sector, Galindo Ceballos anunció además que se realizará una nueva obra de pavimentación en la calle Juan Antonio Mateos, como parte de la estrategia de modernización vial que impulsa el Ayuntamiento a través de Vialidades Potosinas 2.0. Subrayó que cada obra se realiza con calidad y garantía, y que al contratar constructoras potosinas también se fortalece la economía local, porque los recursos se reinvierten en la propia ciudad.

Durante el arranque, el vecino beneficiario Giovannetti Pesci Rivera agradeció al Alcalde por atender una solicitud de la comunidad y aprovechó para plantear la necesidad de reforzar las acciones de bacheo en la zona. En respuesta, Enrique Galindo instruyó dar seguimiento a estas peticiones para avanzar hacia una colonia con mejores calles y sin baches, mediante intervenciones complementarias que respondan directamente a lo solicitado por las y los habitantes.

El Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, informó que la calle Francisco Villaespesa tenía más de 20 años en espera de una intervención de esta magnitud, por lo que se renovarán más de mil 200 metros cuadrados de pavimento, además de obras complementarias para mejorar el entorno y la movilidad. Señaló que, aunque la colonia ISSSTE ya ha sido beneficiada con otras acciones, esta obra confirma el compromiso del Gobierno de la Capital de seguir llevando infraestructura de calidad a más sectores de San Luis Potosí.