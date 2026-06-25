GOBIERNO ESTATAL IMPULSA EL TALENTO ARTESANAL EN LA FENAPO 2026

• La convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de julio para artesanas, artesanos, médicos tradicionales y agroproductores interesados en participar en el Pabellón Artesanal de la FENAPO 2026.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la economía de las familias potosinas y abrir más oportunidades de promoción y comercialización, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), abrió la convocatoria para que artesanas, artesanos, médicos tradicionales y agroproductores participen en el Pabellón Artesanal de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026.

La convocatoria tiene como objetivo ampliar el mercado para las creaciones artesanales de las cuatro regiones del Estado, fomentar entre la población el reconocimiento al valor del trabajo artesanal y fortalecer la política de «no al regateo», promoviendo el contacto directo entre productores y consumidores. Además, se prioriza la participación de integrantes de pueblos y comunidades indígenas, personas adultas mayores y personas con discapacidad, como parte de una estrategia de desarrollo sin límites e inclusión para todos los sectores.

El titular de la Sedeco, Mario García Valdez, destacó que el fortalecimiento del sector artesanal representa una oportunidad para impulsar el desarrollo económico con identidad y arraigo regional, al generar nuevos espacios de promoción y comercialización para las y los artesanos potosinos. Las personas interesadas podrán realizar su preregistro y consultar los requisitos hasta el 17 de julio de 2026, cumpliendo con criterios como la inscripción en el Registro Estatal de Artesanos y la acreditación de la autenticidad de sus productos, los cuales serán evaluados por un comité dictaminador bajo principios de transparencia y equidad. La convocatoria completa puede consultarse en: https://sedeco.slp.gob.mx/areas-administrativas/direccion-de-desarrollo-artesanal/. Con estas acciones se consolida el cambio que se vive y se siente al crear mayores oportunidades para que el talento potosino llegue a nuevos mercados y genere mejores ingresos para las familias.