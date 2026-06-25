Fortalece DIF Municipal a más de 600 familias con programas de acompañamiento, capacitación y conciliación laboral

“Cada familia que fortalecemos representa una oportunidad para construir entornos más seguros, amorosos y solidarios”: Estela Arriaga Márquez, Presidenta DIF Capitalino.

Más de 12 mil 900 intervenciones han contribuido al bienestar y fortalecimiento de las familias potosinas.

SLP.- A través de acciones enfocadas en la promoción de entornos familiares saludables, el Sistema Municipal DIF ha beneficiado a más de 600 familias mediante el programa “Familias Fuertes: Amor y Límites”, con la realización de más de 12 mil 900 intervenciones orientadas al fortalecimiento de la convivencia, la comunicación y la corresponsabilidad familiar.

La Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó que el fortalecimiento de las familias es una de las bases para construir una sociedad con mayores oportunidades de desarrollo. “Cada familia que fortalecemos representa una oportunidad para construir entornos más seguros, amorosos y solidarios. Seguiremos impulsando programas que promuevan valores, comunicación y bienestar para todas las generaciones”, expresó.

Como parte de estas acciones, también se ha impulsado la formación de grupos de voluntariado comunitario con capacitación especializada, además de promover espacios de convivencia como la celebración del Día de la Familia, evento que reunió a más de 300 familias en actividades recreativas y de integración.

Asimismo, el DIF Municipal mantiene su compromiso con la conciliación entre la vida laboral y familiar mediante el Distintivo Balance Trabajo-Familia, que durante 2024 y 2025 ha reconocido a 115 empresas por implementar políticas que favorecen el bienestar de sus trabajadores. Actualmente, 70 empresas participan en procesos de recertificación y se trabaja con otras 40 para que se integren por primera vez a esta estrategia que promueve entornos laborales más humanos y responsables.