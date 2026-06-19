ESTA SI ES CAPIROTADA

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Decían las mujeres de antes, “esta si es una buena capirotada”, refiriéndose al revoltijo del birote o bolillo como se le dice ahora, con el montón de menjurjes que se le pone al tradicional platillo propio de la Semana Santa. Justo por esas anda la selección de “Coordinadores” o “Candidatos”; como se les quiera presentar en los partidos políticos.

En calidad de mientras, tanto en MORENA, como en el PT y en el PVEM no hay nada para nadie. Si bien existe ya un acuerdo nacional para establecer alianzas para las elecciones del 2027, cada Instituto político, con base a sus estatutos y otros acuerdos, decidirán quienes serán los postulantes. Por lo pronto, MORENA ya lanzó convocatoria y por lo menos veremos quienes serán los aspirantes.

Las encuestas y proceso de investigación de los Coordinadores o precandidatos, se harán hasta que termine el mundial del fut bol, será hasta entonces cuando se midan; eso llevará tiempo.

Por lo pronto, MORENA ya avanzó con la expedición de sus reglas internas y los primeros rostros de aspirantes ya salieron al ruedo para tratar de conquistar corazones, seguir mintiendo a como están algunos acostumbrados, (Me refiero a los diputados que votaron a favor de “Ley Serrano”” o bien, para convencer a los electores de que son la mejor opción.

El Partido del Trabajo PT no tiene problemas, no significa nada y solo será una rémora más. Al menos en San Luis Potosí. Si acaso en Zacatecas, se tendrá que presentar una alternativa diferente con la Senadora Giovanna Bañuelos que se antoja como única posibilidad de conservar el segundo piso de la Cuarta Transformación. La mujer es entrona, guapa y carismática. Ella puede ser, porque de los Monreal, los zacatecanos nada quieren saber y están hasta la madre.

En donde el engrudo se hace bolas es en San Luis Potosí. El PVEM insiste en que la candidata deberá ser la Senadora Ruth González Silva. Sin duda, sería una extraordinaria contendiente, su gran problema es MORENA cuya postura nacional por acuerdo de su Consejo Político Nacional no la apoyaría ni permitirá que entrara por ese partido por el tema del nepotismo. Y no solo MORENA, sino la mismísima presidenta de la República.

En repetidas ocasiones, Claudia Sheinbaum ha dicho que con Ricardo tiene muchas coincidencias y en muchas cosas están de acuerdo, pero en esto no. Aun así, muchas cosas pueden suceder. Tiempo falta para una definición aliancista y en el trayecto podrían establecerse acuerdos, fundamentalmente para las diputaciones federales, las locales y las presidencias municipales.

Si finalmente MORENA no arropa a Ruth González, y se inclina por el Huasteco Gerardo Sánchez Zumaya que, ha ido en gradual en crecimiento; o por la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez; el PVEM tiene la estructura y los recursos para ir solo, o bien, decidirse por otro que le garantice al Pollo tranquilidad en su salida.

Cuadros valiosos los tiene y ahí está el secretario General de Gobierno José Guadalupe Torres Sánchez con probadas capacidades y lealtades. Lo cierto es que si el PVEM va en solitario o con el apoyo bajo la mesa de otros partidos como el PRI o el PANAL, yo insisto en que la elección se va a tercios.

En el PAN, y probablemente en una extensa corriente del priismo, el candidato natural sigue siendo Enrique Galindo Ceballos, que, si logra acercar al Movimiento Ciudadano, sus posibilidades aumentarán. Si Galindo va junto con Vero Rodríguez o con Marcelo de los Santos Anaya, es probable que logren romper con la maldición y juntos lleguen al poder estatal y municipal……. Hasta pronto