¿Qué rival se perfila para enfrentar a México en 16vos del Mundial 2026?

México aseguró su boleto a los 16vos de final y se quedó con el primer lugar del Grupo A del Mundial 2026, tras el triunfo ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

De esta forma, la escuadra dirigida por Javier Aguirre asegura jugar la ronda de 16vos de final en la cancha del Estadio Ciudad de México el martes 30 de junio en punto de las 19:00 h local.

Su rival será uno de los mejores terceros lugares provenientes de los Grupos C, E, F, H o I.

Con la primera jornada de estos cinos grupos ya completa, en este momento el rival del Tricolor podría salir entre selecciones como Marruecos o Brasil (Grupo C), Ecuador (Grupo E), Países Bajos o Japón (Grupo F), España o Cabo Verde (Grupo H), o Senegal (Grupo I), aunque todavía falta completar otras dos jornadas en cada uno de estos sectores, por lo que todo cambiará.

México derrotó por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 jugado en el Estadio Guadalajara, y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final, además de que aseguró su sector.

Luis Romo anotó en el minuto 50 tras un error del guardameta coreano Kim Seung Gyu, para decidir un partido peleado con dominio alterno.

El conjunto Tricolor, llegó a seis puntos, tres más que Corea, y cinco encima de República Checa y Sudáfrica que empataron hoy 1-1.

En el cierre del Grupo A, el miércoles 24 de junio, México enfrentará a la República Checa en el Estadio Ciudad de México, el mítico Azteca; y Corea jugará con Sudáfrica en Monterrey.

Con información de López-Dóriga Digital